Vezirköprü'de hac kafilesi uğurlama programı

07.05.2026 12:25  Güncelleme: 12:26
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 80 hacı adayı için düzenlenen uğurlama programında Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül, hacı adaylarına sağlıklı ve huzurlu bir yolculuk diledi.

Vezirköprü'de hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal yolculuğa çıkacak 80 hacı adayı için Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama programı organize edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Kaymakam Özgür Kaya, hac yolculuğunun manevi açıdan büyük anlam taşıdığını belirterek hacı adaylarına sağlıklı ve huzurlu bir yolculuk temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Murat Gül de kutsal topraklara gidecek vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyerek hayırlı yolculuklar diledi.

İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın yaptığı duanın ardından hacı adayları aileleriyle vedalaşarak meydanda bekleyen otobüslere binerek Samsun-Çarşamba Havaalanı'na hareket etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

