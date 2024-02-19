Vezirköprü\'de Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi

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Vezirköprü'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kaymakamlık ve Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi öncülüğünde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya açılışı nedeniyle Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde düzenlenen törende konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Kızılay bizim için çok değerlidir. Kan aradığımızda her an Türk Kızılay yanımızda. Son zamanlarda stokların azalmasını göz önünde bulundurarak, çeşitli il ve ilçelerde gerçekleştirilen etkinlik ilçemizde de 2 gün boyunca gerçekleştirilecektir. Unutmayın ki kan bağışı acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. İleride herhangi birimizin de ihtiyacı olabilir. Bu yüzden zorda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzerimize bir borçtur. Katılımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

Kan bağış kampanyasına İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN