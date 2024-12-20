Vezirköprü'de Şehit Teğmen Tunahan Dağlı İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu - Son Dakika
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Vezirköprü'de Şehit Teğmen Tunahan Dağlı İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Vezirköprü\'de Şehit Teğmen Tunahan Dağlı İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Isparta'da gerçekleşen helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü'de Mevlid-i Şerif okutuldu. Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen merasimde okunan Kur'an-ı Kerim, şehidin ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Mevlide, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

20.12.2024 10:53
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Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Samsun Vezirköprülü Teğmen Tunahan Dağlı için Mevlid-i Şerif okutuldu.

6 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü'de mevlit merasimi düzenlendi. Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde yapılan mevlitte okunan Kur'an-ı Kerim, Şehit Tunahan Dağlı ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Mevlide Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Naci Yaçınkaya, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'de Şehit Teğmen Tunahan Dağlı İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vezirköprü'de Şehit Teğmen Tunahan Dağlı İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu - Son Dakika
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