Vezirköprü Hastanesi\'nde Duygu Dolu Veda

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli sağlık çalışanları için düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı, teşekkürler edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde emekliliğe ayrılan sağlık çalışanları için düzenlenen veda programında duygu dolu anlar yaşandı.

Emekliye ayrılan Sedat Kurtoğlu ve İshak Çalışkan için gerçekleştirilen programa Başhekim Mevlüt Güven, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Şen Çaloğlu, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Özata, müdür yardımcıları ve çok sayıda hastane personeli katıldı.

Veda programında pasta kesimi gerçekleştirilirken, Kurtoğlu ve Çalışkan da çalışma hayatları boyunca birlikte görev yaptıkları mesai arkadaşlarına teşekkür ederek duygularını dile getirdi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurumumuza verdikleri kıymetli hizmetler ve emekleri için teşekkür ediyor, emeklilik hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:35:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.