Vezirköprü Hastanesi\'nde Duygu Dolu Veda

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde emekliliğe ayrılan sağlık çalışanları için düzenlenen veda programında duygu dolu anlar yaşandı.

Emekliye ayrılan Sedat Kurtoğlu ve İshak Çalışkan için gerçekleştirilen programa Başhekim Mevlüt Güven, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Şen Çaloğlu, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Özata, müdür yardımcıları ve çok sayıda hastane personeli katıldı.

Veda programında pasta kesimi gerçekleştirilirken, Kurtoğlu ve Çalışkan da çalışma hayatları boyunca birlikte görev yaptıkları mesai arkadaşlarına teşekkür ederek duygularını dile getirdi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurumumuza verdikleri kıymetli hizmetler ve emekleri için teşekkür ediyor, emeklilik hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN