Vezirköprü'ye konforlu yol - Son Dakika
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Vezirköprü'ye konforlu yol

28.02.2022 13:58
Vezirköprü'ye konforlu yol

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü ilçesinin Çalköy-Güldere grup yolunun yüzde 50'sini tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü ilçesinin Çalköy-Güldere grup yolunun yüzde 50'sini tamamladı. 7 kilometrelik beton yolun tamamlandığında bölgenin uzun ömürlü bir yola kavuşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Birlikten güç doğar anlayışıyla çalışıyor ve sorunları çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Samsun'un merkez ve tüm ilçelerindeki yol sorununu tek tek çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, özellikle dik ve tehlikeli virajlarla dolu bölgelerde yaptığı iyileştirme, asfalt ve beton yol çalışmalarıyla, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlıyor.

Çalışma yapılan yerlerden biri olan Vezirköprü ilçesinde 8 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda da ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle 8 mahallenin yanı sıra Vezirköprü ile Bafra ilçelerini de birbirine bağlayan Çalköy- Güldere grup yolunda başlatılan beton yol çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, öncesinde yolun genişliğini 5 metreden 7 metreye çıkararak zeminin altyapısını güçlendirdi.

7 kilometrelik yolda başlayan beton yol çalışmalarının 3,5 kilometresi tamamlandı. Geri kalan kısmının da bitirilmesi ile Kuyumcu, Devalan, Yolpınar, Güldere, Kabalı, Kaplancık, Özyörük ve Alancık Mahalleleri sakinlerinin uzun yıllardır beklediği yol hasreti de sona erecek.

Çalışmalar bir ay sonra bitecek

Beton yol çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Birlikten güç doğar anlayışıyla çalışıyor ve sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Asfalt seferberliğinin yanı sıra arazi ve iklim şartlarına bağlı olarak beton yol çalışmaları da yapıyoruz. Vezirköprü Belediyemizle birlikte başlattığımız çalışmalarla, Çalköy- Güldere grup yolundaki beton yol çalışmalarının yarısı bitti. En kısa sürede tamamlanacak. Hava şartlarının elverişli olması durumunda bir ay sonunda çalışmaları bitirip vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Vezirköprü'ye konforlu yol
Vezirköprü'ye konforlu yol
Vezirköprü'ye konforlu yol

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Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü, Çalköy, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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