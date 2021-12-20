VGC'den Sarıkaya'nın çirkin saldırısına tepki - Son Dakika

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin davranışını kınadı.

Cemiyet tarafından yapılan açıklamada, canlı yayın esnasında ses problemini çözmeye çalışan muhabire yönelik davranışın kabul edilemez olduğu ifade edildi. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın programı esnasında ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabirinin çirkin davranışa maruz kaldığını açıkladı. Cemiyet tarafından yapılan açıklamada, "Toplumun önemli bir kesimi tarafından beyefendiliği ve düzgün karakteriyle bilinen gazeteci Muharrem Sarıkaya, İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin bir davranış sergilemiştir. Bu tür çirkin davranışın, hukuk nezdinde cezalandırılması gerektiğini istiyoruz" denildi. - VAN