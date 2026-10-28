Villa Vie Odyssey yakıt yüzünden seferlerini durdurdu, yolcular Kamboçya'da mahsur kaldı - Son Dakika
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Villa Vie Odyssey yakıt yüzünden seferlerini durdurdu, yolcular Kamboçya'da mahsur kaldı

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Belfast'tan dünya turuna çıkan Villa Vie Odyssey, yakıt maliyeti artışı nedeniyle seferlerini durdurdu; yolcular Kamboçya'nın Sihanoukville kentinde mahsur kaldı. İşletmeci Villa Vie Residences, 60 günlük yeniden yapılandırma sürecinin sonucunun garanti olmadığını bildirdi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan dünya turu için yola çıkan Villa Vie Odyssey adlı lüks yolcu gemisi, yakıt maliyetlerindeki olağanüstü artış nedeniyle faaliyetlerini askıya alırken, yolcular Kamboçya'da mahsur kaldı.

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, turizm sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan dünya turu için yola çıkan Villa Vie Odyssey adlı lüks yolcu gemisi, yakıt maliyetlerindeki olağanüstü artış nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Gemideki yolcular, seferlerin durdurulmasının ardından Kamboçya'nın Sihanoukville kentinde mahsur kaldı.

650 yolcu kapasiteli kruvaziyerin işletmecisi ABD merkezli Villa Vie Residences, yolcuların gemiden ayrılmasına yönelik planlar ve geçici konaklama düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını bildirdi. Geminin işletmecisi, Asya'nın bazı bölgelerinde kabin başına aylık yakıt maliyetinin bin 800 dolardan 8 bin dolara kadar çıktığını belirtti. Açıklamada, güzergahın yavaşlatılması ve limanlarda daha fazla zaman geçirilmesi de dahil olmak üzere yakıt tüketimini azaltmak için önemli adımlar atıldığı, ancak bu önlemlerin yakıt maliyetlerindeki olağanüstü artışı telafi etmekte yetersiz kaldığı aktarıldı. Şirket, "Maliyetlerdeki artışı yolculara yansıtmak gerçekçi bir çözüm değil" açıklamasında bulunarak, önümüzdeki 60 günü "yeniden yapılandırma ve yeniden sermayelendirme" çalışmalarına ayıracağını ancak bu sürecin sonucunun garanti olmadığını bildirdi.

Yolculuğun 3,5 yıl sürmesi ve yaklaşık 150 ülkeyi kapsaması planlanıyordu

Geminin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Villa Vie Odyssey'nin yolculuğunun 3,5 yıl sürmesi ve yaklaşık 150 ülkeyi kapsaması planlanıyordu. Ancak geminin onarım sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yolculuk planlanan tarihte başlayamadı. Bu durum, yolcuların aylarca Belfast'ta mahsur kalmasına ve şirkete milyonlarca sterline mal olmasına neden oldu.

Şirket, geçen yıl insanların emeklilik yıllarını denizde geçirebilmeleri amacıyla ömür boyu ikamet programını başlattı. Gemideki kabinler, kalıcı ikamet seçeneği kapsamında 120 bin ila 440 bin dolar arasında değişen fiyatlarla sunulurken, aylık kiralama bedelleri 3 bin 500 dolardan başlıyordu.

Kaynak: İHA
KamboçyaTurizmDünyaYerelSon Dakika

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