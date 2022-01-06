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Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz - Son Dakika

Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz

06.01.2022 11:30
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz

Eskişehir'de bir bijuteri dükkanında beslenen ve maskot haline gelen sokak köpekleri vatandaşların dikkatini çekerken, işletmeci ise örnek davranışından dolayı takdirleri topluyor.

Eskişehir'de bir bijuteri dükkanında beslenen ve maskot haline gelen sokak köpekleri vatandaşların dikkatini çekerken, işletmeci ise örnek davranışından dolayı takdirleri topluyor.

Doktorlar Caddesi olarak bilinen İsmet İnönü 1 Caddesi'ndeki bir bijuteri dükkanı, yıllardır her gün sokak köpeklerini besliyor. İsimleri Çakır, Peynir ve Zeytin olan sokak köpekleri, istedikleri zaman dükkanın içerisinde kendilerine ayrılan yerlerde saatlerce uyuyor. Merdiven altının yanı sıra özellikle vitrin önünde uyuyan köpekler, caddeden geçen insanların ilgisini çekiyor. Sevimli patili dostlara soğuk havalarda sıcak bir sığınak haline gelen dükkanın yetkilisi, müşterilerin kendilerini takdir ettiğini söyledi.

"Biz onları besliyoruz, dükkanın içerisine de alıyoruz"

Mağazada yaklaşık 3 senedir görev yaptığını belirten Aykut Altun, köpekleri her gün beslediklerini anlattı. Köpekler arasında siyah renkli olan Zeytin'in çevredeki halk tarafından tanındığını ve oldukça sevildiğini aktaran Altun, "Zeytin benden önce de buraya geliyormuş. En eskisi o. Peynir ve Çakır da yaklaşık 2 senedir her gün gelir. Biz onları besliyoruz, dükkanın içerisine de alıyoruz. Vitrin önünde onlar için yapmış olduğumuz alanda ve merdivenin altında uyuyorlar. Akşam olduğunda da zaten lambaların şalter seslerini duydukları gibi kendileri dışarı çıkıyorlar. Gerçekten çok akıllı ve sevimliler. Herkes çok seviyor" diye konuştu.

"Müşterilerimiz bizi takdir ediyor"

Köpeklere dükkanda sıcak bir ortam sunulduğunu gören müşterilerin kendilerini takdir ettiğini söyleyen Altun, "Gelen müşterilerimiz onlarla ilgili bizden övgüyle bahsediyorlar. Mesela geçtiğimiz senelerde yurtdışından bir müşterimiz gelmişti, bu sene de aynı müşteri gelip köpeklerin halen burada olduğunu gördüğünde teşekkürlerini iletti. Ayrıyeten destek olarak köpek maması getirenler de oluyor, sağ olsunlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz

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İsmet İnönü, Eskişehir, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere 'patili' sürpriz - Son Dakika
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