Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet - Son Dakika
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Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet

02.04.2022 12:07
Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 4-16 Nisan tarihlerinde, vize sınavları dolayısıyla 7/24 öğrencilere hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 4-16 Nisan tarihlerinde, vize sınavları dolayısıyla 7/24 öğrencilere hizmet verecek.

Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti çerçevesinde, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunulacak. 24 saat açık olacak merkezden ve sunulan hizmetlerden, üniversite öğrencileri de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

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Tepebaşı, gençlik, 29 Ekim, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet - Son Dakika


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