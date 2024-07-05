VM Medical Park Samsun'da '15. yıl ve 3. basamak hastane' kutlaması - Son Dakika
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VM Medical Park Samsun'da '15. yıl ve 3. basamak hastane' kutlaması

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VM Medical Park Samsun Hastanesi, 15. kuruluş yıldönümünde 3. basamak hastane unvanını almasını kutladı. Hastane yetkilileri, üniversite ve araştırma hastaneleri ile eşdeğer özellikli işlemlerin sadece 3. basamak hastaneler tarafından yapılabildiğini belirtti.

05.07.2024 13:23
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VM Medical Park Samsun'da '15. yıl ve 3. basamak hastane' kutlaması

SAMSUN - VM Medical Park Samsun Hastanesi, 15'inci kuruluş yıldönümünde 3. basamak hastane unvanı almasını kutladı. Hastanenin Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, "Artık üniversite, araştırma hastaneleri ile eşdeğer özellikli işlerin, teknik işlemlerin sadece 3. basamak hastanelerin yapabildiği işlemlerin bakanlık ruhsatını aldık" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Golf Kulübü'nde düzenlenen etkinlikte VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları, hastanelerinin 15. yıldönümünü ve Karadeniz'in ilk özel 3. basamak hastanesi ünvanını almalarını kutladı. Etkinlikte konuşan VM Medical Park Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, "Hastanemizin 15. yıl dönümü dolayısıyla, hastanemizin açılışında emek veren tüm paydaşlarımızla birlikte kutlama yapıyoruz. Aslında bugünün bir anlam ve önemi daha oldu. Karadeniz Bölgesi'nin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilk 3. basamak özel hastanesi olmak bu günümüzle beraber pekişti. Artık üniversite hastanesi, araştırma hastaneleri ile eş değer, özellikli ve teknik işlemlerin yapıldığı sadece 3. basamak hastanelerin işlemlerinin yapabildiği bakanlık ruhsatı aldık. Bundan sonra bugüne kadar özellikli işlemleri de yaparak bölgemize, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam eden bir hastane olacağız. Bugün artık 15. yılımızı kutladık. Nice 30'uncu, 45'inci yıllarda Karadeniz Bölgesi'ne, tüm ülkemize ve sağlık turizmi ile beraber tüm coğrafyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlikte çalınan müzikle hastane çalışanları gönüllerince eğlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun yönetimlerinde değişimler gerçekleşti. Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Dr. Mustafa Şen, VM Medical Park Maltepe Hastanesi Genel Müdürü, VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Şafak Aygül, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Akif Kırbaş, Liv Hospital Samsun'a Genel Müdür ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel VM Medical Park Samsun'da '15. yıl ve 3. basamak hastane' kutlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: VM Medical Park Samsun'da '15. yıl ve 3. basamak hastane' kutlaması - Son Dakika
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