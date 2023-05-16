Vodafone, 3 yıl içerisinde 11 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Vodafone'un yeni patronu Margherita Della Valle bugün yaptığı açıklamada, telekomünikasyon grubunun küçültülmesi gerektiğini ve bu yıl 1.5 milyar euroluk bir düşüş öngörüldüğü için rekabet gücünün yeniden kazanılmasını sağlamak amacıyla 11 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

ŞİRKET TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA

Üç yıl içinde gerçekleştirilecek işten çıkarmalar, Avrupa ve Afrika'da toplam 100 bin kişi çalıştıran Vodafone tarihindeki en büyük işten çıkarılma olacak. Vodafone'un en büyük pazarı olan Almanya'nın bu yıl düşük performans gösterdiğini kaydeden Valle, İspanya'nın ise stratejik inceleme altında olduğunu söyledi.

"TİCARİ MÜŞTERİLERİN POTANSİYELİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK"

Valle, Avrupa telekom pazarında performansının gözle görülür bir şekilde kötüleştiğini belirterek Vodafone'nun ticari müşterilerinin potansiyelini en üst düzeye çıkaracağını söyledi.

HİSSE SENETLERİ TAHMİNLERİN DE ALTINA DÜŞTÜ

Sektördeki baskının altını çizen Della Valle, Mart 2023 sonunda 4.8 milyar euro olarak açıklanan hisse senetlerinin tahminlerin de altına düşerek 3.3 milyar euro olduğunu sözlerine ekledi.