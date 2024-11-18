Voleybol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Voleybol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi

Voleybol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi

Karabük'te voleybolcu Şeza Demir, maç sonrası erkek arkadaşından evlilik teklifi aldı.

18.11.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te voleybol müsabakası sonunda sürpriz evlilik teklifi alan kadın voleybolcu çifte mutluluk yaşadı.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçında Karabük Gençlik Spor sahasında Bolu Voleybol'u ağırladı.

Bolu temsilcisi müsabakayı 3-1 kazanmayı başarırken Bolu Voleybol'un başarılı smaçörü Şeza Demir, erkek arkadaşı Özhan Öztürk'ten sürpriz evlilik teklifi aldı.

Büyük şaşkınlık yaşayan Demir, dizlerinin üzerine çöken Öztürk'ün evlilik teklifine "Evet" diyerek yüzüğü parmağına taktı.

O anlar ise kameralara yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Voleybol, Magazin, Evlilik, Yerel, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Voleybol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:30:31. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.