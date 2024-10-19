Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Vural Çelik, cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

19.10.2024 14:56
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Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine rol aldığı dizilerden oyuncu arkadaşları ve sevenleri katıldı. Çelik, cenaze törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmiş, acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurmuştu. Birçok projesiyle hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ünlü oyuncunun annesi Cemile Güzelordu, kız kardeşi Kadriye Çelik, Seksenler dizisi oyuncularından Şoray Uzun, Begüm Öner, Ceyhun Ersoy, Sarp Apak ve birçok seveni katıldı.

Annesi ve kız kardeşi tabutun başından ayrılmadı

Acılı aile ayakta durmakta zorluk çekerken, annesi ve kız kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı kılındığı sırada oyuncu Şoray Uzun da rol arkadaşının cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

"Zaten içine kapanık bir yapısı olduğu için Vural'a yetişemedik, elimizi uzatamadık"

Cenaze törenine katılan oyuncu Yavuz Seçkin, ailesinden birini kaybetmişçesine üzüldüğünü belirterek, "Vural, son derece arkadaş canlısı, güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı. İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda. Bulunduğumuz sektör, etrafımız çok kalabalık gibi gözükür, etrafınızda çok fazla dostunuz, arkadaşınız varmış gibi hissedersiniz ama yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu. Güzel şeyler olacaktı ben duyuyordum, güzel birkaç tane projesi vardı, kabul edilmişti, çok heyecanlanıyordu ama nasip olmadı, yapamadı. Yalnız başına vefat etti. Keşke yanında birisi olsaydı, yalnızlık kötü bir şey, özellikle belli bir yaştan sonra. Zaten içine de kapanık bir yapısı olduğu için Vural'a yetişemedik, elimizi uzatamadık. Allah rahmet eylesin. 5-6 ay kadar önce mesajlaştık, telefon istedi benden bir yapımcımızın. Videolarını takip ediyordum Instagram'dan, açıkçası biraz üzüldüm. Yalnızlığını gösteriyordu videolar. Popüler olduğunuzda herkes yanınızdadır ama biraz piyasadan uzaklaşın ki Vural en güzel dönemindeydi. Kendini daha güzel anlatabileceği bir dönem" şeklinde konuştu.

"Onunla ilgili hatırladığım kötü bir anım, kötü bir hatıram yok"

Törene katılan ve 'Seksenler' dizisinden rol arkadaşı olan Begüm Öner, "Çok fazla söylenecek bir şey yok, çok erken bir ölüm. Çocuk ruhunu kaybetmeyen çok ender insanlardandı bence Vural ağabey. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir anım, kötü bir hatıram yok, o yüzden teşekkür ediyorum bize yaşattığı her gülümseme için. İnşallah huzur içinde yatsın. Başka diyecek bir şey yok. Hep bizi güldüren, esprili, çocuk ruhlu, bazen onun küskünlükleri de vardı. Küskünlükleri bile o kadar tatlıydı ki, ona hiçbir zaman kızmak gelmiyordu insanın içinden. Çok güzel bir ruhu vardı" dedi.

"O benim her şeyimdi. Diyecek bir şey bulamıyorum"

Ünlü oyuncunun ablası Kadriye Çelik ise, "O benim canımdı, her şeyimdi. 'Bacom' derdi. Ordu'ya gelecekti. Bacom geleceğim ama havalimanı kapalı. Kokunu içime çekeceğim baco' derdi. Artık kim bana bacom diyecek, kim bana sürpriz yapacak. O benim her şeyimdi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çocuk gibiydi, hemen küserdi. Bir şey söylesen alınırdı. Çocuk ruhluydu. Yalnız yaşardı. Yalnız yaşamadı o istedi. Her gün görüntülü görüşürdük. Bana en son seninle gurur duyuyorum. Sen benim her şeyimsin dedi, bana gelecekti. Bu yaptığı son şaka oldu" diye konuştu.

Vural Çelik, cenaze törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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