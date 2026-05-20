Yaban Arıları Sergisi Düzce'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaban Arıları Sergisi Düzce'de Açıldı

Yaban Arıları Sergisi Düzce\'de Açıldı
20.05.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde yaban arılarına dair resim sergisi açıldı, 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Polen Peşindeki Yaşamlar: Yaban Arıları adlı resim sergisinin açılışı Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında düzenlenen sergi, sanatseverlerle buluştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Gülcü'nün bilimsel danışmanlığını yürüttüğü sergide, Görsel Sanatları Öğretmeni Nagehan Kutlu Beyhan danışmanlığında Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Aras Akşehirli danışmanlığında Düzce Bilgi Ortaokulu öğrencilerinin eserleri yer aldı.

2 bin yaban arısı türü yaşıyor

Açılış programında konuşan Doç. Dr. Barış Gülcü, Türkiye'de yaklaşık 2 bin tür yaban arısının yaşadığını belirterek toplumda genellikle yalnızca bal arısı ve eşek arısının bilindiğine dikkat çekti. Yaban arılarının doğadaki tozlaşma süreçlerinde kritik bir görev üstlendiğini ifade eden Gülcü, çalışma kapsamındaki eserlerin öğrenciler tarafından yorumlanmasının hem sanatsal üretime hem de çevresel farkındalığa katkı sunduğunu kaydetti.

Törende konuşan Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ise etkinliğin, Dünya Arı Günü ve Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Türkiye üniversiteleri arasında Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek üniversite botanik bahçesi olma özelliğini taşıyan Süs ve Tıbbi Botanik Bahçesi'nin doğa farkındalığı açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Aksoy, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların çevre bilinci açısından son derece değerli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Doğanın görünmeyen kahramanları olarak nitelendirilen yaban arılarının yaşam döngüsünü ve ekosistemdeki kritik rolünü gözler önüne seren eserler, 22 Mayıs tarihine kadar DÜSTİBAM Toplantı ve Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Yerel, Çevre, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaban Arıları Sergisi Düzce'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:38:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yaban Arıları Sergisi Düzce'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.