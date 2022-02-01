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Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

01.02.2022 12:17

Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldıÇORUM Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

ÇORUM Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Kaymakamlık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Alaca Avcılar Derneği'nin yaptığı ortak çalışma kapsamında, doğaya bırakılan yemler sayesinde sokak ve yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatı buluyor. olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakan Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, kışın şiddetli soğuk, fırtına ve kardan dolayı yeterince beslenemeyen yaban hayvanlarının, yaşamlarını sürdürebilmesi için yemlerle desteklendiğini söyledi. Yaban hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara yem bırakıldığını kaydeden Aytemür, "Amacımız aç kalan yaban hayvanlarının beslenmelerini, onların doğal ortamlarında kalmasını sağlamak" dedi.

Alaca Avcılar Derneği Başkanı Hakan Duygun, yaban hayvanlarını desteklemek amacıyla Alaca Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü destekleriyle yem bulmakta sorun yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını söyledi. Zaman zaman yemleme yaptıklarını dile getiren Duygun, herkesi sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Çorum, Alaca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı - Son Dakika


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