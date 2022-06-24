Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden oldu

24.06.2022 16:45

Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden olduSİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin "Türk dili ve kültürü" temalı yıl son etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden oldu

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin "Türk dili ve kültürü" temalı yıl son etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilen "Türk dili ve kültürü" temalı yıl son etkinliğinde, yabancı öğrencilerin sergiledi Türkçe ve Türk kültünü yansıtan etkinlikler izleyenlerin beğenisini topladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız başta olmak üzere, akademisyenler, yabancı ve yabancı öğrenciler ile veliler katıldı. Program yabancı öğrencilerin öncülüğünde okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Burada bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Buradaki misafir öğrencilerimiz dil öğrenirken kültürde öğreniyorlar. Buradan ayrıldıklarında ülkelerinde güzel işler yapacaklar. Bizlerde onlar güzel işler yaptıklarında mutlu olacağız. Onlar ülkelerine faydalı olurlarken aynı zamanda ülkemizin, üniversitemizin ve Sivas'ın kültür elçisi olacaklar. Misafir öğrencilerimizin sayısının artması için uğraşıyoruz Üniversite öğrencilerimizin yüzde 10'u kadar misafir öğrencimiz olmasını istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız." dedi. Etkinlikle yabancı öğrenciler Türkçe türküler söyledi, Türk halk oyunları gösterileri sergiledi. Ayrıca öğrenciler Türkçe olarak 'hababam sınıfı' skeci sergiledi. Öğrenciler düzgün Türkçeleri ve Türk halk oyunlarındaki yetenekleri ile izleyenlerin beğenisini topladı.

YORUMLAR
500
Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler halay çekip türkü söyledi Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler halay çekip türkü söyledi
Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet, Misafir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:06:08. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı öğrencilerin Türkçe gösterisi renkli görüntülere neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement