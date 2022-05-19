Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu

19.05.2022 16:34

Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hacıbayram köyünde doluyla karışık yağan yağmur ve ardından oluşan selde dört mandıra çöktü.

Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hacıbayram köyünde doluyla karışık yağan yağmur ve ardından oluşan selde dört mandıra çöktü. Mandıradaki hayvanlar telef oldu.

Hacıbayram köyünde yaşayan Muhammet Osman Demirel'a ait dört mandıra, etkili yağış ve sonrasında oluşan selde çöktü. Mandıralardaki hayvanlar telef oldu. Demirel, yaklaşık 3 yıllık emeğinin heba olduğunu belirterek, "28 küçükbaş hayvanım yaklaşık 30 kuzum afetle birlikte telef oldu" dedi.

Kırşehir'de 4 gün önce akşam saatlerinde 5 dakika gibi kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle şehirdeki altyapı sorunu da ortaya çıkmış; şehir merkezinde rögarlar taşmış, sanayi sitesi, Yenice Mahallesi'nin bir bölümü ve Terme Caddesi'nde de su baskınları oluşmuştu.

Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu
Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu
Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu
Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu

YORUMLAR
500
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

Kırşehir, Kaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:53:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yağış nedeniyle mandıralar çöktü, hayvanlar telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement