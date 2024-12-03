Yağışlar Ayakkabı Tamircilerine Yarıyor - Son Dakika
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Yağışlar Ayakkabı Tamircilerine Yarıyor

Yağışlar Ayakkabı Tamircilerine Yarıyor

Eskişehir'de yağışlar, ayakkabı tamircilerinin işlerini artırırken, kaliteli bakım önem kazandı.

03.12.2024 10:40
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Eskişehir'de etkili olan yağışlar ayakkabı tamircilerinin yüzünü güldürdü.

Yurt genelinde etkili olan yağışlar, vatandaşları kışlık hazırlıklara yöneltti. Ayakkabı bakımına ve kalitesine önem veren vatandaşlar ayakkabı tamircilerine yöneldi. Öte yandan yeni ayakkabı fiyatlarının artması tamir işlerini hareketlendirdi. Tamirciler, yeni ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasının vatandaşları kendilerine yönlendirdiğini kaydetti. Tamirat ve tadilat gerektiren ayakkabıların kendilerine getirildiğini ifade eden tamirciler, işlerinin arttığını dile getiriyor.

"Dikiş söküğü ve yırtılma problemleri ile karşılaşıyoruz"

Ayakkabı tamircisi Nurettin Kara, "Kış sezonu yaz sezonuna göre oldukça hareketli. Vatandaş ayağına su değmeden ayakkabısının delik olduğunu anlamıyor. Kışın ayakkabının delindiğini anlamak daha kolay oluyor. Dikiş söküğü ve yırtılma problemleri ile karşılaşıyoruz. Tadilat ile ayakkabı kendine geliyor. Tamir ücretleri verilen hizmete ve ayakkabıya göre değişiyor. Yırtıksa ya da taban değişmesi lazımsa ücret 10 liradan 5 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

"Ayakkabı imalatından dolayı tamire ihtiyaç duyuyor"

Hasarın imalat kaynaklı olduğunu ve pek bir önlem alınamayacağını vurgulayan Kara, "Vatandaşların su birikintisine direkt olarak basmaması lazım, fakat bunun dışında alınacak pek bir önlem yok. Ayakkabı imalatından dolayı tamire ihtiyaç duyuyor. Tüketici kaynaklı olmayabiliyor. Hakiki deri tercih edilmeli, imitasyondan uzak durulmalı. İmitasyon ayakkabı kullan at gibidir, tamiri de olmaz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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