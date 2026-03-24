Yağışlı Hava uyarısı

24.03.2026 08:44
Meteoroloji, ülkenin birçok yerinde yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor 15

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu 16 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sil baştan değişiyor Artık o ücretler alınmayacak Sil baştan değişiyor! Artık o ücretler alınmayacak
Bakan Çitçi’nin Türkiye’de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim
Trump ile resmen alay etti: Kovuldun, bu cümleyi iyi bilirsin Trump ile resmen alay etti: Kovuldun, bu cümleyi iyi bilirsin
Derbide olay 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı
Türk çiftçilerin büyük başarısı: İki geni birleştirdiler, verimi görünce inanamadılar Türk çiftçilerin büyük başarısı: İki geni birleştirdiler, verimi görünce inanamadılar
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır’dan Penisi alındı Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:29
Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı
Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:29
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
