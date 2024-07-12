Yağmur ve don olayları kiraz üretimini azalttı - Son Dakika
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Yerel

Yağmur ve don olayları kiraz üretimini azalttı

Yağmur ve don olayları kiraz üretimini azalttı

Yağmur ve don olayları sebebiyle yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kirazın bu seneki üretiminde azalma olduğu, bunun da fiyatlara olumsuz yansıdığı belirtiliyor. Eskişehir'deki pazarcı esnaf Erkan Arslan Benzer, yağmurların az yağması ve don olaylarının olması sebebiyle bu sene çok fazla üretim yapılmadığını söyledi. Kirazın kilosu normalde 50-60 lira olması gerektiği halde şu anda 70-80 lira civarında satılmaktadır.

12.07.2024 11:45
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Yağmur ve don olayları sebebiyle yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kirazın bu seneki üretiminde azalma olduğu, bunun da fiyatlara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Pazar tezgahlarında satışa çıkan yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri arasında yer alan kirazın üretiminde azalmalar oldu. Eskişehir'deki pazarcı esnaf Erkan Arslan Benzer, yağmurların çok yağmaması ve don olaylarının olması sebebiyle bu sene çok fazla üretim yapılmadığını söyledi. Kirazın şu anda kilosunu 70-80 lira civarında sattıklarını, normalde kilosunun 50-60 lira olması gerektiğini ifade eden Benzer, "Kiraz bize Manisa Alaşehir'den geliyor. İhracat ürünleri, yurt dışına giden kirazları alıyoruz. Şu an aldığımız yerde kilosu 40-45 lira, tezgahlarda 70-75 liraya satıyoruz. Bu sene yağmurlar da fazla yağmadı, beşinci ve altıncı aya kadar havalar çok soğuk olduğundan don yaşandı. O yüzden kiraz bu sene çok olmadı. Normalde kilosunun 50-60 lira aralığında olması lazım, ama şu an 70-80 lira civarında tezgahlarda yerini alıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Erkan Arslan, Eskişehir, Tarım, Hava Durumu, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağmur ve don olayları kiraz üretimini azalttı - Son Dakika

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