Yağmura rağmen Porsuk Çayı'nda yüzen şahıs herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Yerel

Yağmura rağmen Porsuk Çayı'nda yüzen şahıs herkesi şaşırttı

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağmur sırasında herkes ıslanmamak için sığınacak yer ararken, bir kişi üstünü başını çıkartıp Porsuk Çayı'nda yüzmeye başladı. Bu durum hem hayrete düşürdü hem de olası bir kaza endişesine neden oldu.

23.05.2024 20:26
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Herkes yağmurdan kaçarken soyunup Porsuk Çayı'na atlayan şahsın rahatlığı 'pes artık' dedirtti

Yağmura rağmen canını hiçe sayarak üstünü başını çıkartıp Porsuk Çayı'nda kulaç attı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağmur sırasında herkes ıslanmamak için sığınacak yer ararken, üstünü başını çıkartıp canını hiçe sayarak Porsuk Çayı'nda yüzen vatandaş görenleri hayrete düşürdü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarısı sonrası bugün Eskişehir'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar, kentin bazı noktalarında günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yağışlardan kaçmak için sığınacak yerler ararken, geçmişte onlarca kişininin boğularak hayatını kaybettiği Porsuk Çayı'nın kent merkezinde bulunan bir noktasında kimliği bilinmeyen şahıs soyunup suya girdi. Dakikalarca yüzen şahsın rahatlığı görenleri hem hayrete düşürdü hem de muhtemel bir kaza nedeniyle endişeye neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağmura rağmen Porsuk Çayı'nda yüzen şahıs herkesi şaşırttı - Son Dakika

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