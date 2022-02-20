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Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi - Son Dakika

Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi

20.02.2022 10:33

- Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi Son günlerde etkili olan yağmurlar, boş arsalarda gölcüklerin oluşmasına neden oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde son günlerde etkili olan yağmurlar, Sorgun Mahallesi yeni yerleşim bölgesinde boş arsalarda gölcüklerin oluşmasına neden oldu.

- Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi

Son günlerde etkili olan yağmurlar, boş arsalarda gölcüklerin oluşmasına neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde son günlerde etkili olan yağmurlar, Sorgun Mahallesi yeni yerleşim bölgesinde boş arsalarda gölcüklerin oluşmasına neden oldu. Çok sayıda gölcükte, konuşlanan göçmen su kuşları gölcüklerde yüzerek ilginç görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Manavgat'ta son günlerde aralıksız yağan yağmurlar, toprağın suya doymasını sağlarken, bazı bölgelerde toplanan yağmur suları gölcüklerin oluşmasına neden oluyor. Özellikle Kızılağaç Gölcük mevkii ve Sorgun mahallesi yeni yerleşim bölgesinde ekili alanlar ve boş arsalar toplanan yağmur sularıyla gölet görünümüne büründü.

Oluşan gölcükler en fazla göçmen su kuşlarını sevindirdi. Yaban ördeği ve benzeri su kuşları gölcüklerde yüzerek ilginç görüntüler oluşmasına neden oluyor.

Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi
Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi
Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi

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Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi - Son Dakika
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