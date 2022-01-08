Yahya Kaptan ölümünün 102'nci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan 102. ölüm yıl dönümünde Dilovası'nda ki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Dilovası Belediyesi tarafından Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan'ın 102. ölüm yıl dönümü dolayısı ile anma programı düzenlendi. Yahya Kaptan'ın Tavşancıl Akıncılar Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunup, dualar edilirken kabrine karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Adını tarihe altın harflerle yazan Milli Kahramanımız Yahya Kaptan'ı bir kez daha minnetle anmak için bir araya geldik. Bağrında nice kahramanlar çıkartmış ülkemizde Yahya Kaptan gibi vatan ve bayrak sevdalısı bir kahramanımızın ilçemizde anılması bizler için şüphesiz ki çok önemlidir. Milli Mücadele Kahramanımızın vatan ve bayrak sevdası gelecek kuşaklara anlatılmalıdır. Dilovası olarak bizde Milli Kahramanımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da anmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ