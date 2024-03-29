Yahyalar İlkokulu öğrencileri Düzce Üniversitesi'nde bulunan hayvan müzesini inceledi - Son Dakika
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Yahyalar İlkokulu öğrencileri Düzce Üniversitesi'nde bulunan hayvan müzesini inceledi

Yahyalar İlkokulu öğrencileri Düzce Üniversitesi\'nde bulunan hayvan müzesini inceledi

Bahçeşehir Gençlik Merkezi ve Düzce Üniversitesi Genç Ofis işbirliğiyle Yahyalar İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi'nde bulunan Hayvan Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, Orman Fakültesi Herbaryumu, Doldurulmuş Hayvan Müzesi ve Entomoloji Anabilim Dalı Sergisi'ni gezerek hayvanlar hakkında bilgi edindi.

29.03.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
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Yahyalar ilkokulu öğrencileri Düzce Üniversitesi'nde bulunan hayvan müzesini inceledi.

Bahçeşehir Gençlik Merkezi ve Düzce Üniversitesi Genç Ofis işbirliğinde Yahyalar İlkokulu öğrencileri üniversite içerisinde bulunan Hayvan Müzesini inceledi. Öğrenciler Orman Fakültesi Herbaryumu, Doldurulmuş Hayvan Müzesi, Entomoloji Anabilim Dalı Sergisini inceleyerek hayvanlar konusunda bilgilendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalar İlkokulu öğrencileri Düzce Üniversitesi'nde bulunan hayvan müzesini inceledi - Son Dakika

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