Yahyalı ana girişi güzelleşiyor - Son Dakika
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Yahyalı ana girişi güzelleşiyor

13.05.2022 13:44
Yahyalı ana girişi güzelleşiyor

Yahyalı ilçe girişinde Yahyalı Belediyesi ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü iş birliği ile bakım, onarım ve genişletme çalışması başlatıldı.

Yahyalı ilçe girişinde Yahyalı Belediyesi ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü iş birliği ile bakım, onarım ve genişletme çalışması başlatıldı.

İlçenin Mustafabeyli Mahallesi ile Develi Kavşağı arasında bulunan 2 kilometrelik yolda başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Turizm ilçesi Yahyalı'ya yakışır bir ilçe girişi yapmak istiyoruz. Bize bu konuda destek veren Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'ne ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; " İlçemizin ana girişi olarak adlandırdığımız Mustafabeyli Mahallesi ile Develi Yolu Kavşağı arasında bulunan 2 kilometrelik yolumuzda genişletme çalışmalarımız başladı. İlçemize, turizm ilçesine yakışır bir giriş yapmak istiyoruz. Bizlere bu konuda destek sağlayan bakanlığımıza ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyesi olarak bizde altyapı konusunda destek vereceğiz. Yol güzergahında bulunan elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz hatlarının zarar görmemesi için önlemler alacağız. Bildiğiniz üzere geçen yıl Develi - Yahyalı yolu yapılarak hizmete açılmıştı. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Eskiden Kayseri'ye 1-1.5 saat gibi bir zamanda giderken, Develi yolu ile bu süre 40 dakikaya düştü. Hem yakıt hem de zaman konusunda tasarruf sağladık. İnşallah Yeşilhisar- Yahyalı yolu da bittiği zaman bambaşka bir turizm ilçesi olacağımıza inanıyorum. Biz buradan Karayollarımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza ve yol konusunda hassasiyetini bildiğimiz Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. ve kendilerine dualar ediyoruz. Bu güzel çalışma ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı ana girişi güzelleşiyor
Yahyalı ana girişi güzelleşiyor
Yahyalı ana girişi güzelleşiyor

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Hisarcık, Yahyalı, Turizm, Develi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yahyalı ana girişi güzelleşiyor - Son Dakika


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