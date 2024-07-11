Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi\'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Projenin önemine değinen Başkan Soykan, hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

11.07.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi alanında incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "30 yıldır ilçemizin gündeminde olan Yahyalı Bağlantı Yolu Projemizde çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Akyazı'nın yarınları için çok çalışmaya devam ediyoruz, durmak yok hizmete devam" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışmaları devam eden Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Yılmaz Taşdelen ve yüklenici firma yetkilileri ile yolu inceleyen Başkan Soykan, 20 metre genişlikte ve 3 kilometre uzunluktaki yolda dolgu çalışmalarının tamamlandığını ve malzeme serme işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Yahyalı Bağlantı Yolu'nun 30 yıldır Akyazı'nın gündeminde olduğunu ancak hayata geçirilemediğini ifade eden Başkan Soykan, "Akyazı'da yapılamayanları yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin yeni girişi olacak olan projemizde kamulaştırmaların ardından zemin dolgu çalışmalarını da tamamladık. Şimdi yolun üzerine ince malzeme serim çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmaları da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Sonrasında da asfalt çalışmaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla görüşeceğiz. İnşallah en kısa süre bu yolu ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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