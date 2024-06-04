Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

Yerel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya katılan başkan yardımcıları ve birim müdürleri, devam eden ve tamamlanmış çalışmalar ile birimde yapılan faaliyetler hakkında Başkan Esat Öztürk'e bilgiler verdi. Müdürleri tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Esat Öztürk; mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını, ilçeye en iyi hizmeti yapmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk; "Bugün birim müdürlerimiz ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptık. 2024 yılında yapacağımız faaliyetleri masaya yatırdık. Müdürlerimiz ile yaptığımız toplantımız çok verimli geçti. 3. Dönemimizde bu ilçenin güzel insanlarına iyi hizmetler sunabilmek adına gayretle çalışıyoruz. Bu hizmetleri de müdürlerimiz ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Önceden bu yılı asfalt ve turizm yılı olacak diye daha belirtmiştik. Mesai arkadaşlarıma ben kolaylıklar diliyorum. Bu manada Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje çerçevesinde bazı Avrupa ülkelerine teknik bir gezimiz oldu. Avrupa şehirlerini ve belediyeciliği yakından görme imkanımız oldu. Fırsat ve imkan buldukça tüm mesai arkadaşlarımın Avrupa Ülkelerini görmelerini istiyorum. Arkadaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Her şey Yahyalı için" diye konuştu. - KAYSERİ