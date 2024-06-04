Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

04.06.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya katılan başkan yardımcıları ve birim müdürleri, devam eden ve tamamlanmış çalışmalar ile birimde yapılan faaliyetler hakkında Başkan Esat Öztürk'e bilgiler verdi. Müdürleri tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Esat Öztürk; mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını, ilçeye en iyi hizmeti yapmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk; "Bugün birim müdürlerimiz ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptık. 2024 yılında yapacağımız faaliyetleri masaya yatırdık. Müdürlerimiz ile yaptığımız toplantımız çok verimli geçti. 3. Dönemimizde bu ilçenin güzel insanlarına iyi hizmetler sunabilmek adına gayretle çalışıyoruz. Bu hizmetleri de müdürlerimiz ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Önceden bu yılı asfalt ve turizm yılı olacak diye daha belirtmiştik. Mesai arkadaşlarıma ben kolaylıklar diliyorum. Bu manada Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje çerçevesinde bazı Avrupa ülkelerine teknik bir gezimiz oldu. Avrupa şehirlerini ve belediyeciliği yakından görme imkanımız oldu. Fırsat ve imkan buldukça tüm mesai arkadaşlarımın Avrupa Ülkelerini görmelerini istiyorum. Arkadaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Her şey Yahyalı için" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Yahyalı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:15 Kız meselesi can aldı Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı Kız meselesi can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:26:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement