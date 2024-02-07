Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Verenel Derneği\'ni ziyaret etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Verenel Derneği Yahyalı Şubesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette depremde yapılan ve halen devam eden çalışmalar hakkında Verenel Derneği Şube Başkanı Yasin Yıldırım'dan bilgiler alan Başkan Esat Öztürk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Esat Öztürk, "Asrın felaketi diye tabir ettiğimiz 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Maraş Depremlerinin 1. Yıldönümünü yaşıyoruz. Rabbim bir daha böyle afetlerden bizleri korusun. Depremde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben, deprem zamanında depremzedelere gece gündüz demeden yardım ulaştıran Verenel Derneği'ne can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Sadece ülkemizde değil İslam coğrafyasındaki birçok ülkede mazlumların elinden tutan derneğimizle gururlanmamak elde değil. Rabbim derneğimizi hayırlı hizmetlerde muvaffak kılsın. Rabbim büyüklerimize hayırlı ömürler versin. Onların teşviki ile birçok güzelliklere dernek olarak imza attılar. Verenel derneği deprem bölgesinde kurduğu aşevleri ile yüzbinlerce insana yemek temin ettiler. Biz belediye olarak her zaman yanlarındayız" diye konuştu.
Verenel Derneği Yahyalı Şube Başkanı Yasin Yıldırım da konuşmasında, "Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yahyalı'da Hacı Hasan Dinç Efendi zamanından beridir dernekçilik ve vakıfcılık kültürü yaşatılmaktadır. Derneğin kurulmasında ve bugüne gelmesinde büyük katkısı olan Ali Ramazan Dinç Hoca Efendiye teşekkür ediyoruz. Onun gayret ve çabaları ile 58 ilde 100'den fazla şubemiz ile hizmet veriyoruz. 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren derneğimiz bölgede faaliyette bulunmuştur. Depremden etkilenen illerde dernek faaliyetlerimizin bulunmasından dolayı deprem bölgesine intikal edip çalışmaya başlamamız uzun sürmedi. Buradan belediyemize teşekkürümüz var. Belediyemiz depremin ilk anından itibaren gayret ve çabaları ile hep birlikte deprem bölgelerine yardımları yağdırdık. Başkanımıza ayrı bir teşekkürümüz. Deprem bölgesine ilk ulaştığımızda her yer yıkılmış olması nedeniyle yemek yapacak yeri bulamadık. Kapalı bir alan bulamadık. Başkanımız bize 1000m' lik çadırlar yaptırdı. Bunların içinde yemekler yapılıp, yenmeye başlandı. Derneğimiz depremin etkilediği illerde 3 aydan fazla bir süre hizmet verdi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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