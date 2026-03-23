Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı

Yahyalı Belediyesi'nde Ramazan Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Belediye hizmet binası bahçesinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Esat Öztürk ve belediye personeli katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Başkan Öztürk, personelle tek tek bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Öztürk, "Bayram sonrası ilk mesai günümüzde siz değerli mesai arkadaşlarımla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bizler Yahyalı Belediyesi ailesi olarak ilçemize en iyi hizmeti sunmak için gayret ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana hizmet odaklı çalıştıklarını belirten Başkan Öztürk, "Hizmet ve eser dışında hiçbir düşüncemiz olmadı. Yaklaşık 12 yıldır ilçemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Makamdan şeref alan değil, makama şeref katmaya gayret ettik" dedi.

Bayram öncesi yapılan çalışmalara da değinen Öztürk, "İlçemizin dört bir yanındaki temizlik ve hazırlık çalışmalarındaki gayretiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde Yahyalı'mız bayrama en güzel şekilde hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yaşanan olumsuzluklara rağmen hizmet aşkından vazgeçmeyeceklerini belirten Öztürk, "Yaptığımız hizmetten yorulmadık, yorulmayız. Karşılaştığımız vefasızlıklar bizleri üzse de; yorgunluğumuz kendimize, hizmetimiz hemşehrilerimizedir. İlçemiz için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasını yeni döneme güçlü başlangıç mesajıyla tamamlayan Başkan Öztürk, "42 mahallemiz için daha güçlü bir şekilde start veriyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Program, Başkan Öztürk'ün personelle bayramlaşmasının ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KAYSERİ