Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı

23.03.2026 15:12  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ardından geleneksel bayramlaşma programını düzenledi. Belediye Başkanı Esat Öztürk, personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve birlik, beraberlik mesajları verdi.

Yahyalı Belediyesi'nde Ramazan Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Belediye hizmet binası bahçesinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Esat Öztürk ve belediye personeli katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Başkan Öztürk, personelle tek tek bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Öztürk, "Bayram sonrası ilk mesai günümüzde siz değerli mesai arkadaşlarımla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bizler Yahyalı Belediyesi ailesi olarak ilçemize en iyi hizmeti sunmak için gayret ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana hizmet odaklı çalıştıklarını belirten Başkan Öztürk, "Hizmet ve eser dışında hiçbir düşüncemiz olmadı. Yaklaşık 12 yıldır ilçemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Makamdan şeref alan değil, makama şeref katmaya gayret ettik" dedi.

Bayram öncesi yapılan çalışmalara da değinen Öztürk, "İlçemizin dört bir yanındaki temizlik ve hazırlık çalışmalarındaki gayretiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde Yahyalı'mız bayrama en güzel şekilde hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yaşanan olumsuzluklara rağmen hizmet aşkından vazgeçmeyeceklerini belirten Öztürk, "Yaptığımız hizmetten yorulmadık, yorulmayız. Karşılaştığımız vefasızlıklar bizleri üzse de; yorgunluğumuz kendimize, hizmetimiz hemşehrilerimizedir. İlçemiz için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasını yeni döneme güçlü başlangıç mesajıyla tamamlayan Başkan Öztürk, "42 mahallemiz için daha güçlü bir şekilde start veriyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Program, Başkan Öztürk'ün personelle bayramlaşmasının ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:21:37. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.