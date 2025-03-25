Yahyalı Belediyesi'nden Ulaşım Altyapısına Kapsamlı Yatırım - Son Dakika
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Yahyalı Belediyesi'nden Ulaşım Altyapısına Kapsamlı Yatırım

Yahyalı Belediyesi\'nden Ulaşım Altyapısına Kapsamlı Yatırım

Yahyalı Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 100.yıl ve Çiğilli mahallerinde eski asfalt söküm ve yol genişletme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Esat Öztürk, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti alması için yatırımların aralıksız devam edeceğini açıkladı.

25.03.2025 15:16  Güncelleme: 15:18
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Yahyalı Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla mahalle yollarında kapsamlı bir çalışma başlattı. Eski asfalt söküm ve yol genişletme çalışmaları 100.yıl ve Çiğilli mahallesinde başladı.

Belediye ekipleri, zamanla yıpranan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen eski asfaltı kaldırarak yerine modern ve dayanıklı asfalt serecek. Aynı zamanda trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla yol genişletme çalışmaları da yapılacak.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti alması için altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Eski asfaltın sökülmesi ve yolların genişletilmesiyle mahallemizde hem trafik akışı rahatlayacak hem de uzun ömürlü yollar oluşturulacak. Ekibimizle birlikte gece gündüz, yaz kış ilçemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Şu anda 100.yıl Mahallesi'nde 1.caddedeyiz. Bu cadde Fetullah mahallemize kadar giden bir cadde ve bu caddenin düzenlemesini yapıyoruz. Altyapı ve sıcak asfalta hazırlık çalışmaları bitince bayram sonrasına buranın asfaltını dökeceğiz. 2025 yılı ve 2026 yılı bizim asfaltlama yılımız olacak demiştik ve o doğrultuda hızlı adımlarla gidiyoruz. Doğduğumuz ve doyduğumuz ilçeye hizmet etme aşkıyla hayırlı olsun diyorum" İfadelerini kullandı.

Çalışmaların belirlenen program dahilinde kısa sürede tamamlanması planlanırken, belediye yetkilileri vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Mahalle sakinleri ise Yahyalı belediyesinin yaptığı yol yenileme ve genişletme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Öztürk'e teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı Belediyesi'nden Ulaşım Altyapısına Kapsamlı Yatırım - Son Dakika

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