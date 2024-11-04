Yahyalı'da Kadınlar için Tekstil Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
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Yahyalı'da Kadınlar için Tekstil Eğitimi Başlıyor

Yahyalı\'da Kadınlar için Tekstil Eğitimi Başlıyor

Kayseri Valiliği ve Koyuncu ailesinin desteğiyle Yahyalı'da açılacak tekstil kursu, kadınlara iş gücü sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Kurs, ilçedeki istihdam sorununa çözüm olacak.

04.11.2024 17:51  Güncelleme: 17:52
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Yahyalı'da, Kayseri Valiliği ve Koyuncu ailesinin desteğiyle yapımı devam eden tekstil fabrikasına iş gücü sağlamak amacıyla kadınlar için bir eğitim kursu açılıyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, kursa başvuran kadın kursiyerlerle bir araya gelerek fabrikanın son durumu hakkında bilgi verdi. Toplantıda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede işsizliği azaltmaya yönelik önemli adımlar attıklarını ifade etti. Başkan Öztürk; "Kayseri Valiliğimizin ve Koyuncu ailesinin desteğiyle ilçemize 200 kişilik bir tekstil fabrikası kazandırıyoruz. Bu fabrika ile kadınlarımıza istihdam sağlayacağız. Destekleri için Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Bayar Özsoy'a ve Koyuncu ailesine teşekkür ediyorum. Bu kurs ile sizleri meslek sahibi yapacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim, şimdiden hayırlı olsun" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada, kadınların bir arada çalışacağı bu fabrikanın önemine dikkat çekti. Özsoy; "Kadınların olduğu yerde iş hem güzel hem de huzurlu olur. Bu fabrika tamamlandığında, evinize ek bir katkı sağlayacaksınız. Yahyalı için 200 kişilik istihdam ciddi bir rakam. Amacımız insanları doğdukları yerde doyurmak. Şu an 65 kişinin çalıştığı bir yer var, ancak burası daha modern ve ferah bir alan olacak. Biz de milletvekili olarak Yahyalı için üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılacak kurs ile Yahyalı'daki kadınlar tekstil alanında eğitim alarak iş imkanlarına kavuşacak ve ilçenin istihdam sorununa katkıda bulunacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı'da Kadınlar için Tekstil Eğitimi Başlıyor - Son Dakika

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