Yahyalı\'da Mahalle Muhtarlarından Başkan Esat Öztürk\'e Ziyaret

Yerel

Yahyalı'daki 41 mahalle muhtarı, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Esat Öztürk, yeni seçilen mahalle muhtarları ile tanışma imkanı buldu. Başkan Esat Öztürk, ziyaret sırasında mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, mahallelerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşacaklarını belirtti. Yeni dönemde mahalle muhtarlarıyla sık sık bir araya gelerek, işbirliği ve koordinasyonu artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Esat Öztürk konuşmasında, " Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. 31 Mart yerel seçimlerini hep birlikte atlattık. Seçimi kazan 41 mahalle muhtarımız da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sizin mahallenizdeki insanlara, bizimde tüm mahalledeki insanlara hem minnet hem de hizmet borcumuz var. Allah nasip ederse bunu hep birlikte yapacağız. Önceki dönemimizde gönlünü aldığımız muhtarlarımız oldu, alamadığımız muhtarlarımız oldu. İnşallah bu dönemimizde hep beraber eksiklikleri gidereceğiz. Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki sinir uçlarımız. İyi ki varsınız. Siz olmadan olmuyor. Bu dönemimizde imkanlarımız doğrultusunda sizlerin dertleri ile dertleneceğiz. İnşallah her mahallemizi ziyaret edip ihtiyaçları yerinde tespit edeceğiz. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ