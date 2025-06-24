Yakakent Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde Samsunspor Köşesi Açıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan Yakakent Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne özel bir Samsunspor köşesi oluşturuldu.

Yakakent Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Samsunspor'a duyduğu büyük sevgiyle tanınan Yüksel Tok, Yakakent Spor Kulübü ve 1965 Samsunspor Derneğinin de katkılarıyla Samsunspor köşesi yapıldı. Açılış törenine Yakakent Kaymakamı Selver Arık, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy katıldı. Törende, öğrencilere Samsunspor formaları hediye edildi. - SAMSUN