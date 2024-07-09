Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Yakutiye bölgesinde aşırı yağışlardan etkilenen yerlerde incelmelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri su alan Hilalkent'teki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, aniden bastıran aşırı yağışlar nedeniyle etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Yakutiye Belediyesi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduklarını ileten Başkan Uçar, devletin tüm birimleriyle görevi başında olduğunu kaydettiği sosyal medyadaki açıklamasında şunları söyledi; "Yakutiyemizde aniden bastıran yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerde, ekiplerimizle incelemelerde bulunduk. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimiz tüm birimleriyle görev başında. Rabbim bizleri daha büyük felaketlerden korusun." - ERZURUM