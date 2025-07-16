Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Halkla İç İçe Hizmetlerini Sürdürüyor

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye ilçesindeki çalışmaları yerinde görüp, ekibiyle birlikte vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek yerine getirmeye devam ediyor.

İlçe merkezi ile köylerdeki belediye hizmetlerini yerinde inceleyerek, vatandaşlardan gelen talepleri ekibiyle birlikte değerlendirdiklerini ifade eden Uçar, "Hemşehrilerimizle hem sohbet ediyor, hem de yaptığımız çalışmalardaki eksiklikleri gideriyoruz." dedi.

Gönül Belediyeciliği ilkesiyle, halkın içinden çıkmadıklarına vurgu yapan Mahmut Uçar, Belediye olarak yaz sezonuyla birlikte planladıkları hizmetleri aksatmadan yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Uçar'ın gezilerinde özellikle çocuklarla olan samimi diyaloğu gözlerden kaçmazken, ziyaretlerinde genç, yaşlı her kesim tarafından girdiği sohbetleri sosyal medya hesaplarında büyük beğeni topluyor. - ERZURUM