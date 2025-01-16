Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Emekli Personellere Teşekkür Etti - Son Dakika
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Yerel

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Emekli Personellere Teşekkür Etti

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Emekli Personellere Teşekkür Etti

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, emekli olan personellerle bir araya gelerek, onlara verdikleri hizmetler için teşekkür etti ve sağlık dolu bir yaşam diledi.

16.01.2025 15:15  Güncelleme: 15:17
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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, emekli olan personellerle bir araya gelerek, bu güne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Başkan Uçar, yapılan programda yaptığı konuşmada, "Yakutiye Belediyemizde uzun yıllar çalışıp emekliye ayrılan vefakar çalışanlarımız ile düzenlemiş olduğumuz veda programında bir araya geldik. İlçemizin her yerinde çalışmalarıyla iz bırakmış emektar çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki yaşamlarında aileleri ve sevdikleriyle birlikte hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Emekli Personellere Teşekkür Etti - Son Dakika

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