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Yalçın İnan parkı yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlıkçılar Anıtı'nın da içerisinde bulunduğu Yalçın İnan Parkı'nı yeniledi.

MUĞLA - Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sağlık Emekçileri büstlerinin de içerisinde bulunduğu Yalçın İnan Parkı yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzeydoğusu ile güneybatısını birbirine bağlayan ve köprü vazifesi gören Yalçın İnan Parkı'nda, çevre düzenlemeleri, aydınlatma çalışmaları ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. İl merkezinde önemli bir konuma sahip olan park, günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan duraklara yakın olması sebebiyle uğrak bir alan olan Yalçın İnan Parkı, yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tarihte unutulmayan 8 heykel ile Türk doktorlar yaşatılacak

Yenileme çalışmalarında, Muğla Mermeri olarak bilinen beyaz mermerin yanı sıra güçlü aydınlatmalar, şık oturma grupları kullanıldı. Çalışmaların başladığı alanda mevcut Sağlıkçılar heykelinin sağına ve soluna unutulmaz doktor ve sağlık çalışanlarının hatırasını yaşatacak 8 heykelin gelmesiyle birlikte yenileme çalışmaları son bulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü'nde görevli Evrim Yüksel, "Burada Muğla Beyazı olarak bildiğimiz Muğla'nın kendi taşı olan Muğla Mermer'ini Muğla Beyaz'ını kullandık. Aydınlatma ekipmanları, kent mobilyaları, bantlar, oturma grupları gibi yapısal anlamda yenilikler yaptık. Kovid-19 döneminde hayatını kaybeden sağlıkçılar ile ilgili onların isimleri olan bir sağlık heykelimiz var. Bunun yanına ekstra olarak şu anda yapım aşamasında olan ve Türkiye ve Dünya tarihine imzasını atmış Türk hekimlerinin de 8 tane heykeli gelecek. Bu da şehre yeni bir anlam katacağını düşünüyoruz" dedi.

Vatandaşlardan tam not aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Yalçın İnan Parkı'ndan yürüyerek geçen, parkta oturan vatandaşlar yenileme çalışmalarını çok beğendiklerini söylediler. Vatandaşlardan Ferrin Kaya; "Temiz, güzel. Bu haliyle gerçekten de çok güzel oldu" derken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Okyanus Yetkirez, "Koltuklar yenilendi, yerler yemyeşil. Her gün Üniversiteye gidip geldiğim için yeni hali ile eski halini biliyorum. Yeni hali çok güzel oldu" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin kültürel dokusunu koruyan, hemşehrilerini bir araya getiren çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Başkan aras, Yalçın İnan Parkı'nda yapılan yenileme çalışmalarının il merkezine çok yakıştığını belirtirken, şehir merkezinin önemli bir buluşma merkezi, durağı olan bu alanın yenilenen yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye başladığını, ülkemize, dünyaya hizmet etmiş 8 doktorun da heykelini koyarak onları bu alanda isimlerini yaşatacaklarını açıkladı.