Yalnızlığını kitaplara anlattı, yılın en genç yazarı olarak 3 ödül birden aldı - Son Dakika
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Yerel

Yalnızlığını kitaplara anlattı, yılın en genç yazarı olarak 3 ödül birden aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Umut Karaman, yazdığı kitapla 'yılın en iyi genç yazarı' unvanıyla 3 ödül birden aldı. Karaman'ın 'Siyah Sayfalar' adlı kitabı, yalnızlıklarını ve düşüncelerini anlatıyor. Kitap, kısa sürede büyük bir okuyucu kitlesine ulaşarak Türkiye'nin dört bir köşesinde tanındı. Umut Karaman, gelecekte Türkiye'deki edebiyat dünyasında yer almayı hedefliyor.

23.05.2024 15:19
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Yalnızlığını kitaplara anlattı, yılın en genç yazarı olarak 3 ödül birden aldı

O, Türkiye'nin en genç yazarı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Umut Karaman, yazdığı kitapla "yılın en iyi genç yazarı" unvanıyla 3 ödül birden aldı.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Umut Karaman, hiç kimseye anlatamadığı yalnızlıklarını ve düşüncelerini yazdığı 'Siyah Sayfalar' adlı kitabına aktardı. Kısa sürede çevresinin ve ailesinin desteğiyle büyük bir kitle okuyucusuna ulaşan Umut Karaman, 2022 Altın Melek, 2023 Kristal Çam ve 2023 Altın Yonca ödüllerinde yılın en iyi genç yazarı ve en iyi çıkış yapan yazarı seçildi. Türkiye'nin bir çok köşesinde yazdığı kitapla okuyucularıyla imza gününde buluşan Umut Karaman, okuduğu okulun ise gurur kaynağı oldu. Ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle şimdilerde yeni bir kitap yazacağını söyleyen Karaman'ın hayali ise Türkiye'deki edebiyat dünyasında birçok yazar ve şairin yanında olmak istemesi.

"Kitabım bir hayal iken benim için bir hedef oldu"

Türkiye'nin dört bir köşesinde çok büyük bir okuyucu kitlesine ulaşarak yazdığı kitabın bir hayalden çok hedef olduğunu ifade eden Karaman, "Ben 2019 yılından itibaren aktif bir şekilde yazarlık yapıyorum. Yazarlık sürecinde 2022 Altın Melek, 2023 Kristal Çam ve 2023 Altın Yonca ödüllerinde yılın en iyi genç yazarı ve en iyi çıkış yapan yazarı seçildim. Ben aktif olarak yazılarımı paylaşıyorum yine diğer taraftan öğrencilik hayatımı sürdürüyorum. Ortaokul yıllarımda kısa olarak yazılar yazmaya başladım. Daha sonra çevremdeki arkadaşlarımın teşvikleriyle daha çok yazmayı sürdürdüm. Beni yazarlık başarımda en çok tetikleyen kısım ise yalnızlık oldu. Çünkü hayatımda yaşadıklarımı kimseye anlatamadım veya anlattığımı kimse anlamadı. Burada çok sıkıntı çektim ve ben de duygularımı sayfalara dökmeye başladım. Yazdıklarım 3 sene boyunca güzel bir okunma aldı. Sadece Ünye'de değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde çok büyük bir okuyucu kitlem oldu. Kitabım kısa sürede daha çok okunarak büyük kitleye ulaştı" diye konuştu.

"Hayalim Türkiye'deki edebiyat dünyasında birçok yazar ve şairin yanında olmak"

Hayalinin bir çok şair ve yazarın yanında olmak istediğini ifade eden Karaman, "Çevremden hiçbir tepki almadığımı gördüğümde aslında ben 2021 yılında kitabımı yazmayı bırakmıştım. 2022 yılında bu kitabıma yazmaya başladığımda bu kadar uzun bir serüven beklemiyordum. Yine kitabım için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Aslında hayalim Türkiye'deki edebiyat dünyasında bir çok yazar ve şairin yanında olmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalnızlığını kitaplara anlattı, yılın en genç yazarı olarak 3 ödül birden aldı - Son Dakika

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