Yalova Altınova Belediye Başkanı Liselilere Tavsiyelerde Bulundu

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kariyer günlerinde bir araya geldiği liselilere, kendi yaşamından örnekler gösterip, gelecek planlaması noktasında tavsiyelerde bulundu. Başkan Oral, "Öncelikle kendinize güvenin, çalışın. Göreceksiniz mutlaka başaracaksınız" dedi.

Altınova'yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri bir bir devreye alan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yoğun programına rağmen eğitim kurumlarını ziyaret edip, öğrencilerle bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor. Başkan Oral'ın eğitim kurumlarındaki son durağı Altınova Anadolu Lisesi oldu. Okulun kariyer günlerine katılan Başkan Oral, önce Okul Müdürü Bünyamin Kozaklı ve öğretmenlerle bir araya gelip, sohbet etti. Daha sonra okulun konferans salonunu dolduran öğrencilere seslenen Başkan Oral, kendi yaşamından örnekler verip, isteyince ve çalışınca başarılamayacak bir şey olmadığını vurguladı.

"Kendinize güvenin"

Kendisinin Anadolu'nun küçük bir ilçesinde Ilgaz Lisesi'nden mezun olup, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandığını hatırlatan Başkan Oral, "Nerede okursanız okuyun, iyi çalışırsanız, düzenli çalışırsanız, hedefiniz olursa, kazanamayacağınız yer yok. Tabi hep ders, ders, ders, ben bunu da pek tavsiye etmiyorum. Sosyal yönünüzün de olması lazım. Ben bir taraftan üniversiteye hazırlanırken, okulda ilk futbol takımını kuran, ilk müsamere yapan ekibin içinde oldum. Dersin dışında sosyal etkinliklerle de uğraşmanız lazım. Sizlerden gelecekte çok iyi yerlerde göreceğimiz arkadaşlar olacak. Yeter ki sizler isteyin. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Onlar en büyük düşmanınız. Yeter ki çalışın, öncelikle kendinize güvenin, mutlaka başaracaksınız. İnşallah sizlerden ses getirecek okulları kazanmış arkadaşlarımızı görmek isteriz. Bu konuda bize düşen bir şey varsa her zaman için destekçiniziz. 16-22 yaş arasındaki gençlerimize yönelik yeni desteklerimiz olacak. Sizlere katkısı olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi internet. İnternet konusunda sizlere destek vereceğiz. En fazla gelen taleplerden biri bu. Yine çeşitli turlarla sizlere Altınova'yı tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Vizyon projeler

Konuşmasında Altınova Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları vizyon projeler hakkında bilgi de veren Oral, Türkiye'de fener hayatını anlatan ilk Deniz Feneri Müzesi'ni tamamladıklarını, Kent Müzesi'ni de Ocak ayı sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti. Bir sıfır atık projesi olan Mama ve Kompost Tesisinin de bölgede bir ilk olduğunu kaydeden Başkan Oral, burada elde edilen mama ve bitki toprağının vatandaşlara ücretsiz olarak verildiğini kaydetti.

Programın sonunda Oral'a Okul Müdürü Bünyamin Kozaklı tarafından günün anısına plaket verildi. - YALOVA