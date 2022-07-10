Yalova Altınova'da yollar 'çiçek' gibi olacak - Son Dakika
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Yalova Altınova'da yollar 'çiçek' gibi olacak

10.07.2022 17:19
Yalova Altınova'da yollar 'çiçek' gibi olacak

Altınova Belediyesi, 'Çiçek gibi yollar' sloganı ile başlattığı çalışmalar çerçevesinde bu yaz 30 bin ton sıcak asfalt, 20 bin metrekare parke taşı ile 10 bin metrekare kaldırım taşı uygulaması gerçekleştirilecek.

Altınova Belediyesi, 'Çiçek gibi yollar' sloganı ile başlattığı çalışmalar çerçevesinde bu yaz 30 bin ton sıcak asfalt, 20 bin metrekare parke taşı ile 10 bin metrekare kaldırım taşı uygulaması gerçekleştirilecek.

Altınova Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, konforlu ve güvenli bir ulaşım için başlattıkları çalışmalar çerçevesinde ilçenin önemli güzergahı olan Atatürk Bulvarı'nın da baştan sona yenileceğini kaydetti.

Başta pandemi ve hava koşulları nedeniyle uzayan altyapı çalışmalarına gösterdikleri için sabır için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Oral, "Şimdi, yenilenen caddeleri, sokakları ve kaldırımları ile çiçek gibi bir Altınova'nın keyfini sürme zamanı" dedi.

Altınova'da her anlamda ve alanda hayata geçirdikleri yüzlerce özel proje ile yaşam standartlarını en üst seviyeye taşıdıklarına dikkati çeken Başkan Oral, bu yıl içinde devreye alacakları çok sayıda yeni proje ile hizmetlerini taçlandıracaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Turizmden tarihe, spordan sanata, tarımdan sanayiye marka kent #Altınşehir Altınova için bu yıl kelimenin tam anlamı ile hasat zamanı. İlçemizde, kıymetli hem şehirlilerimizi yaşamına değer ve ayrıcalık katacak önemli projelerimizin açılışını yapacağız. Heyecanlıyız, mutluyuz. Ama daha yapacak çok işimiz var. İlk günkü aşkla, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." - YALOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova Altınova'da yollar 'çiçek' gibi olacak - Son Dakika

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