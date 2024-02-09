Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Süleymanbey Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk, mahalle programları çerçevesinde Süleymanbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Meşalelerle mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Tutuk'a, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, Süleymanbey Mahalle Muhtarı Mustafa Kandemir ile birlikte teşkilat mensupları eşlik etti. Burada Süleymanbey Mahallesi sakinlerine hitap eden Başkan Tutuk, "Ortada bir problem varsa bunları da biz çözeceğiz. Bizler dört yıl görev yaptık. İki yılı pandemi ile geçti. Geriye kalan iki yılda da birçok çalışma yaptık. Birçok problemi Yalova'da aştık. Bu zamana kadar vatandaşımızın lehine esnafımızın lehine ne olabilir diye düşündük çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Bundan sonra da çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. O ben her zaman yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. İnanın iki yılda yaptıklarımızın belki de on katını bu önümüzdeki süreçte yapacağız. Yaptığımız projeleri yerine getirebilecek güçteyiz. Yalova Belediyesi borçlanacak icraya düşecek faiz ödeyecek bir belediye değil. Biz bir il belediyesiyiz. Çok büyük hizmetler yaparız büyük yapılar yaparız çok büyük alt yapılar yaparız gene de borcumuzu ödeyecek kadar olur. Hiç kimsede mağdur olmadan o borçlar ödenir. Biz daha iyisini yapma iddiasındayız ve daha iyisini yapacağız diyoruz. Daha iyisini de yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Verdiğimiz sözleri tutmakla mükellefiz. Benim seçim vaatlerim tabii ki olacak. Bu konuda bir kitapçık basacağız ve kamuoyuna duyuracağız. O kitapçıkta söz verdiğim çalışmaları da göreceksiniz iki yılda tamamlayacağım. Yani beş yılın sonunda herhangi bir yapamadığın bir şey kalmamış olacak. Tabi buda sizlerin desteğiyle olacak. Süleymanbey Mahallesi Yalova'mızın bir misafirhanesi gibi dolayısıyla buraya da değer veriyor önem veriyoruz." dedi
Programın sonunda mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Başkan Tutuk, Süleymanbey Mahallesi'nin de hak ettiği yatırımları alacağını söyledi. Başkan Tutuk, mahallelilerin en büyük talebi olan yeni sağlık ocağı hizmet binası için de söz verdi. - YALOVA
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