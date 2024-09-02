Yalova Belediye Meclisi'nden Yalovaspor Tesisleri ve Taşınmaz Satışı Kararı - Son Dakika
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Yalova Belediye Meclisi'nden Yalovaspor Tesisleri ve Taşınmaz Satışı Kararı

Yalova Belediye Meclisi\'nden Yalovaspor Tesisleri ve Taşınmaz Satışı Kararı

Yalova Belediye Meclisi, Yalovaspor Tesisleri'nin de yer aldığı arazinin SGK borçlarına karşılık devri için Başkan Mehmet Gürel'e yetki verdi. Ayrıca belediye taşınmazlarının satışı da mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

02.09.2024 17:02  Güncelleme: 17:03
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Yalova Belediye Meclisi'nde Yalovaspor Tesislerinin de yer aldığı araziyi SGK borçlarına karşılık devri için Başkan Mehmet Gürel'e yetki verildi. Toplantıda belediye taşınmazların satışı da mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Yalova Belediye Meclisi Mehmet Gürel başkanlığına toplandı. Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Eylül ayı birleşiminde Yalova Belediyesi'nin taşınmazların satışıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü. Süleymanbey Mahallesi'nde 177.28 metrekare dükkan, Hacımehmet köyünde toplam 4307.95 metrekare 4 arsa, Safran köyünde 291,92 metrekare arsa, Fevziçakmak Mahallesi'nde 332,55 metrekare arsa, Gaziosmanpaşa Mahallesi toplam 1105.01 metrekare 2 arsanın ihale edilerek satışı talep edildi. Talep Cumhur İttifakı üyelerinin ret ve CHP'li üyeleri kabul oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Yalovaspor Tesislerinin de üzerinde yer aldığı 10 dönümlük arazinin SGK borçlarına mahsuben SGK'ya devri için Başkan Gürel'e yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Oylama sonucu Cumhur İttifakı üyelerinin ret oylarına karşılık CHP'li üyelerin oylarıyla Gürel'e yetki verilmesi kabul edildi. Alınan kararla Başkan Gürel, borçlara karşı taşınmazın devri için SGK ile görüşmelere başlayacak. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova Belediye Meclisi'nden Yalovaspor Tesisleri ve Taşınmaz Satışı Kararı - Son Dakika

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