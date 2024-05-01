Yalova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Yalova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Yalova\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Yalova'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Yürüyüşler, danslar ve konserlerle dolu bir program gerçekleştirildi.

01.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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Yalova'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

'Yalova Emek ve Demokrasi Güçleri' tarafından organize edilen kutlama programı, 17 Ağustos Parkı'ndan gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Gazipaşa Caddesi güzergahında yapılan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada yürüyüşe katılan gruplar güvenlik önlemleri içinde kutlama alanına giriş yaptı. Burada işçiler 1 Mayıs'ı zurna, davul eşliğinde danslar ederek kutladı. Kutlama programı konserlerle devam etti.

Etkinliğe Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, CHP İl Başkanı Erdem Doğancı'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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