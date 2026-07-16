Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anıldı - Son Dakika
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Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anıldı

Yalova\'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anıldı
16.07.2026 01:46
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Yalova Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenledi. Yürüyüş, Mehter Takımı konseri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Vali Ahmet Hamdi Usta, FETÖ'nün darbe girişiminin milletin birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf edildiğini vurguladı. Gece 00.13'te tüm camilerde sela okundu.

Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yalova'da bir dizi etkinlik yapıldı. İlk olarak 17 Ağustos Deprem Anıtı önünde başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Burada Mehter Takımı konserinden sonra törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün duasıyla devam etti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan izlendi.

Ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirterek, "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı büyük bir demokrasi zaferidir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde vatandaşlara hitap eden Usta, darbe girişiminin 10. yılında bir kez daha demokrasi nöbetinde olduklarını söyledi. Meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Usta, 15 Temmuz gecesi vatan, bayrak, ezan ve milli irade uğruna şehit olanları rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Yalovalıların da darbe girişimi gecesi büyük bir sorumluluk bilinciyle meydanlara çıkarak milli iradeye sahip çıktığını vurgulayan Usta, FETÖ'nün yıllar boyunca devletin kurumlarına sızarak gerçekleştirmeye çalıştığı ihanetin, milletin canı pahasına ortaya koyduğu direniş sayesinde bozguna uğratıldığını ifade etti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı milyonlarca vatandaşın o gece meydanlara çıkarak demokrasiye, bağımsızlığa ve geleceğe sahip çıktığını belirten Usta, "Millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığı tüm dünyaya gösterilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen tarihi mücadeleyle hain darbe girişimi bertaraf edilmiştir" diye konuştu.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını dile getiren Usta, "O gece ortaya konulan kararlılık, cesaret ve fedakarlık Türkiye'nin geleceğine yön veren en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Tanklara göğsünü siper eden, ölüm yanı başındayken meydanları terk etmeyen aziz milletimiz, gelecek nesillere onur ve bağımsızlıkla yoğrulmuş büyük bir destan bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Sancak Koşusunu gerçekleştiren sporcu gençler sancağı teslim etti. Program çeşitli etkinliklerle devam etti. Anma programına Yalova il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Öte yandan saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerden sela okundu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anıldı - Son Dakika

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