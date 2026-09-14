Yalova'da 4 köyde 52 sokak tabelası yenilendi - Son Dakika
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Yalova'da 4 köyde 52 sokak tabelası yenilendi

Yalova\'da 4 köyde 52 sokak tabelası yenilendi
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Yalova Valiliği İl Özel İdaresi'nin İl Genel Meclisi kararıyla başlattığı sokak tabelası yenileme çalışmaları Çavuşköy, Ahmediye, Aktoprak ve Ortaburun köylerinde tamamlandı. Toplam 52 tabelanın yenilendiği çalışmalarla adreslerin daha kolay bulunması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması amaçlanıyor.

Yalova Valiliği İl Özel İdaresi tarafından, İl Genel Meclisi kararı doğrultusunda başlatılan sokak tabelalarını yenileme çalışmaları 4 köyde tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında Çavuşköy, Ahmediye, Aktoprak ve Ortaburun köylerinde toplam 52 tabela yenilenerek sokak isimlerinin daha görünür ve anlaşılır hale getirilmesi sağlandı.

Köylerde adres bilgilerinin düzenlenmesi ve adres kayıtlarının güncellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, muhtarlıklar tarafından belirlenerek köy karar defterlerine kaydedilen sokak isimleri esas alındı. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden geçici sokak isimlerinin değiştirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirilerek yeni isimlere uygun tabelalar yerleştirildi.

Adres kayıtları güncellenecek

Adres ve numaralama çalışmalarıyla binaların numaralandırılması ve bu binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar sayesinde köylerde adreslerin daha kolay bulunması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması amaçlanıyor.

İl Özel İdaresi tarafından stratejik plan doğrultusunda yürütülen sokak isimlendirme ve tabelalandırma çalışmalarının, sorumluluk alanındaki diğer köylerde de belirlenen program çerçevesinde önümüzdeki yıllarda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da 4 köyde 52 sokak tabelası yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 4 köyde 52 sokak tabelası yenilendi - Son Dakika
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