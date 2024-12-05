Yalova’da Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması - Son Dakika
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Yalova’da Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması

Yalova’da Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması

Yalova'da düzenlenen yarışmada 13 şoför, güvenli sürüş için kıyasıya mücadele etti.

05.12.2024 12:27
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Yalova'da 2'ncisi düzenlenen "All Star Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması"nda ambulans şoförleri kıyasıya mücadele etti.

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Altınova ilçesindeki eğitim alanında All Star Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması gerçekleştirildi. 4 ambulansın kullanıldığı yarışmada 13 ambulans şoförü birincilik için mücadele etti. Bir ambulans sürüş güvenliği eğitimi (ASGE) koordinatörü ve 7 ASGE eğitmeninin denetiminde yapılan yarışmada sürücüler hem hızlı hem güvenli şekilde araçlarını kullanarak derece elde etmeye çalıştı. Eğitim alanındaki dubaları devirmeden en hızlı dereceye imza atan ilk üç sürücü ödüllendirildi. Yarışmada birinciliği Armutlu 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri (ASHİ) biriminde görev yapan Mehmet Gövsar kazanırken, ikinci Armutlu 1 No'lu ASHİ'den Samet Kirişözü ikinci, Termal 1 No'lu ASHİ'den Orhan Dinçer ise üçüncü oldu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova’da Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması - Son Dakika

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