Yalova'da Cevriye teyze can dostu ile duygulandıran buluşma
Yalova'da Cevriye teyze can dostu ile duygulandıran buluşma

Yalova\'da Cevriye teyze can dostu ile duygulandıran buluşma
28.04.2026 20:46  Güncelleme: 20:47
Yalova'da sokak hayvanları bakımevinde duygusal bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yalova'da sokak hayvanları bakımevinde duygusal bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yaklaşık bir yıl önce ekiplerine ulaşan bir ihbarı değerlendiren ekipler buldukları köpeğin çip taraması sonrasında sahibine ulaştı.

90 yaşındaki Cevriye Teyze'nin Gölcük'te bir huzurevinde kaldığını öğrenen Belediye Bakımevi Veterineri Berk Sürbahan, yaşlı kadını barınağa davet ederek, kaybolan köpeği 'Fındık'la hasret gidermelerine vesile oldu.

Köpeği Fındık'la yeniden buluşan Cevriye Şükran Şener, Veteriner Sürbahan ve çalışanlara teşekkür ederken, köpeğini de Çiftlikköy Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne emanet etti. Cevriye Teyze'nin neredeyse ayda bir aksatmadan Fındık'ı ziyaret ettiğini dile getiren Sürbahan, "Çip takılı köpeğimizi bulup barınağa getirdikten sonra yaptığımız incelemede 'Fındık' isimli 3 yaşındaki melez fino cinsi köpeğin sahibinin Cevriye Şükran Şener olduğunu tespit ettik. Kendisine ulaştığımızda ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir huzurevinde kaldığını öğrendik ve buraya davet ettik. Burada hasret giderdiler ancak kendisinin huzurevinde olduğunu belirterek köpeğini bizlere emanet etti. Şimdi, hemen hemen 20 günde bir taksiyle Gölcük'ten gelerek Fındık'la hasret gideriyor. Biz de böyle bir buluşmaya vesile olduğumuz için çok mutluyuz" dedi

Çiftlikköy Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Sürbahan, bakımevi kapılarını yalnızca hayvanlara değil, onları unutmayan yüreklere de her zaman açık olduğunu söyledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, Yerel

Son Dakika Yerel Yalova'da Cevriye teyze can dostu ile duygulandıran buluşma - Son Dakika

SON DAKİKA: Yalova'da Cevriye teyze can dostu ile duygulandıran buluşma - Son Dakika
