Yalova'da Cumhuriyetin 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Yalova'da Cumhuriyetin 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı

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Yalova\'da Cumhuriyetin 103\'üncü yılı coşkuyla kutlandı
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Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 90'ıncı Yıl Kapalı Spor Salonu'nda kutlama töreni düzenlendi. Törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yusuf Topcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve diğer protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin etkinlikler gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterileriyle devam etti.

'HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

Programda konuşan Vali Usta, Cumhuriyetin 103'üncü yılını kutlayarak, "Bugün, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, milletimizin büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından ortaya koyduğu en kıymetli kazanımlardan biridir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu yönetim anlayışı, ülkemizin gelişmesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin güçlenmesinin ve gelecek nesillerimizin umutla yarınlara bakmasının temel dayanaklarından en önemlisidir. Bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıYalovaTörenYerelSon Dakika

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