Yalova'da Gebe Okulu ile Doğuma Hazırlık - Son Dakika
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Yerel

Yalova'da Gebe Okulu ile Doğuma Hazırlık

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Yalova'da Gebe Okulu, anne-baba adaylarına doğum süreci hakkında ücretsiz eğitimler sunuyor.

18.10.2024 15:10
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Yalova'da Gebe Okulu ile anne adayları doğuma en iyi şekilde hazırlanıyor

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren Gebe Okulu ile anneler doğum sürecine en iyi şekilde hazırlanıyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Gebe Okulu, anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmasını hedefliyor. Gebe Okulunda alanında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ile psikologlar tarafından ücretsiz eğitimler gerçekleştiriliyor. 4 seans yapılan eğitimlere anne adaylarının yanı sıra baba adayları da katılıyor ve bilinçlendiriliyor.

Eğitimlerde anlatılan ve uygulamalı olarak gösterilen dersler ile anne adayları hem bedensel hem de ruhsal olarak bu süreçte destekleniyor.

Gebe Okulundan eğitim alan ve ilk doğumunu hastanede gerçekleştiren Melek Çoban, doğum süreci ve sonrası için gebe okulunun kendisine çok şeyler kattığını belirterek şöyle konuştu:

"İlk gebeliğim olmasına rağmen sanki daha önce doğum yapmış gibi rahat ve kendimi iyi hissediyordum. Son eğitimde doğumhaneyi gezmeye çıkarıldık ve doğum odalarını normal servis odası sanmıştım. Sonradan öğrendim ki doğumhanedeki odalar doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası ilk birkaç saat kalabileceğimiz şekilde dizayn edilmişti. Tertemizdi ve ben o anda doğumu kesin olarak burada yapmak istediğime karar verdim. Doğum esnasında da stres ve korkuya kapılmadan rahat bir doğum gerçekleştirdim. Bebek bakımı ile ilgili verilen bilgiler sayesinde doğru emzirme ile bebeğime başka hiçbir şey kullanmadan bebeğimi besleyebildim."

Gebe Okulunda eğitmeni ebe Günnur Çimen ise okulda eğitim verdikleri anne adaylarının doğum esnasında daha bilinçli ve daha özgüvenli olduklarını belirterek anne adaylarını eğitimlere davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Gebe Okulu ile Doğuma Hazırlık - Son Dakika

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