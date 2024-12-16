Yalova'da Hastane Yolu Yeniden Yapılıyor

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Yalova'da çöken hastane yolunun yapımına devam ediliyor

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çöken bağlantı yolunun yapım çalışmaları devam ediyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolu heyelanı ıslahı işi 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmişti. İhaleyi alan firma, bölgede çalışmalarına geçtiğimiz ekim ayının sonlarına doğru başladı. 90 günde yapılması planlanan yolun 301 milyon 829 bin liraya yapım ihalesi tamamlanmıştı. Yol şubat ayı gibi yapımı tamamlanarak trafiğe açılması ve bölgedeki sıkıntının çözülmesi bekleniyor.

250 metrelik alanda 2 metre genişliğinde 546 adet fore kazık çakılıyor.